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Время Свободы: "Переждать снаружи". Виктор Шендерович покидает Россию

Время Свободы: "Переждать снаружи". Виктор Шендерович покидает Россию
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Время Свободы: "Переждать снаружи". Виктор Шендерович покидает Россию

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Насколько успешными для России оказались прошедшие в понедельник в Женеве переговоры с США *** Президент Казахстана Токаев заявил, что силы ОДКБ на днях покинут страну. Для чего он их приглашал? *** Писатель Виктор Шендерович покидает Россию *** Кубанская экологическая организация, требовавшая разобраться с передачей леса под строительство дворца в Геленджике исключена из реестра иноагентов *** За время пандемии потребление наркотиков в Европе выросло

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