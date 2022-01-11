Время Свободы: "Переждать снаружи". Виктор Шендерович покидает Россию

Насколько успешными для России оказались прошедшие в понедельник в Женеве переговоры с США *** Президент Казахстана Токаев заявил, что силы ОДКБ на днях покинут страну. Для чего он их приглашал? *** Писатель Виктор Шендерович покидает Россию *** Кубанская экологическая организация, требовавшая разобраться с передачей леса под строительство дворца в Геленджике исключена из реестра иноагентов *** За время пандемии потребление наркотиков в Европе выросло