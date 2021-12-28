Темный декабрь. Предновогодняя чекистская зачистка

Вслед за ужесточением и без того жестокого приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, по иску Генпрокуратуры ликвидировано само международное правозащитное общество "Мемориал". Не остается сомнений, что в среду будет ликвидирован и правозащитный центр "Мемориал" – соответствующий иск прокуратуры рассмотрит Московский городской суд. Предновогоднюю зачистку от неугодных властям людей и организаций правозащитники называют победой чекистов. Но сдаваться "Мемориал" не собирается.

Очередная облава на соратников Алексея Навального совпала по времени с подачей адвокатами правозащитного проекта "Первый отдел" кассационной жалобы на признание созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Задержаны несколько бывших координаторов тоже признанных экстремистскими штабов Навального. Им грозят большие сроки, хотя, по идее, закон обратной силы иметь не должен.

Среди других тем – предлагаемые режимом Александра Лукашенко поправки к Конституции, которые должны только усилить его власть; очередные проблемы со здоровьем у Михаила Саакашвили, которого должны были перевести из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави, и рассказ кинокритика Егора Москвитина о новом фильме режиссера Адама Маккея "Не смотрите наверх" с целой россыпью голливудских звезд первой величины. Сегодня, кстати, Международный день кино. Всех причастных – с праздником!

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