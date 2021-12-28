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Время Свободы

Темный декабрь. Предновогодняя чекистская зачистка

Юрий Дмитриев, глава карельского отделения общества "Мемориал"

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 декабря

Вслед за ужесточением и без того жестокого приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, по иску Генпрокуратуры ликвидировано само международное правозащитное общество "Мемориал". Не остается сомнений, что в среду будет ликвидирован и правозащитный центр "Мемориал" – соответствующий иск прокуратуры рассмотрит Московский городской суд. Предновогоднюю зачистку от неугодных властям людей и организаций правозащитники называют победой чекистов. Но сдаваться "Мемориал" не собирается.

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Время Свободы - Темы дня 28.12.2021
by Радио Свобода

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Очередная облава на соратников Алексея Навального совпала по времени с подачей адвокатами правозащитного проекта "Первый отдел" кассационной жалобы на признание созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Задержаны несколько бывших координаторов тоже признанных экстремистскими штабов Навального. Им грозят большие сроки, хотя, по идее, закон обратной силы иметь не должен.

Сторонники Навального Захар Сарапулов, Ксения Фадеева и Егор Бутаков. Все они сегодня были задержаны
Сторонники Навального Захар Сарапулов, Ксения Фадеева и Егор Бутаков. Все они сегодня были задержаны

Среди других тем – предлагаемые режимом Александра Лукашенко поправки к Конституции, которые должны только усилить его власть; очередные проблемы со здоровьем у Михаила Саакашвили, которого должны были перевести из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави, и рассказ кинокритика Егора Москвитина о новом фильме режиссера Адама Маккея "Не смотрите наверх" с целой россыпью голливудских звезд первой величины. Сегодня, кстати, Международный день кино. Всех причастных – с праздником!

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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