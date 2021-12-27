"Возле казармы, в свете фонаря". Бродский, Дитрих и "Лили Марлен"

Суд в Петрозаводске приговорил историка, главу местного отделения признанного иноагентом общества "Мемориал" Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее Дмитриев был оправдан. В феврале 2021-го журналистское расследование связывало преследование историка с именем помощника президента Владимира Путина Анатолия Серышева. В 2016 году, когда было возбуждено дело против Дмитриева, Серышев возглавлял карельское управление ФСБ, и в число его задач входила зачистка региона от оппозиции. "Расправа" – так соратники Дмитриева называют вынесенный приговор. Это главная тема сегодня.

Роскомнадзор заблокировал сайт ОВД-Инфо (признан иноагентом), на котором друзья и родственники тех, кого преследуют по политическим мотивам, узнавали, где их искать, куда нести передачи и куда вызывать адвокатов. Блокировка осуществлена по решению Луховицкого районного суда Московской области, якобы обнаружившего на сайте ОВД-инфо материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм. Что это за материалы – до сих пор непонятно.

Дмитрий Песков объяснил отсутствие нобелевского лауреата, главного редактора Новой газеты Дмитрия Муратова на большой пресс-конференции Владимира Путина "забывчивостью" сотрудников кремлевской пресс-службы. А когда вспомнили, мол, было уже поздно сдавать ПЦР-тесты.

Историк и писатель Лев Лурье сравнивает нынешний период российской истории с периодом Крымской войны, которую вела Российская Империя. Там все закончилось довольно плачевно. Повторит ли Россия свои ошибки?

Сегодня - 120 лет со дня рождения Марлен Дитрих. Повод вспомнить и ее саму, и одну из самых известных песен в ее исполнении – "Лили Марлен". Эту песню переводили многие, в том числе и Иосиф Бродский. Его перевод звучит у нас в исполнении автора. Кстати, песне "Лили Марлен" на Радио Свобода была посвящена целая передача. Не пропустите! (Ниже - отрывок из биографического фильма об Иосифе Бродском "Полторы комнаты", режиссер Сергей Хржановский).

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