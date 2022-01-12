Лицом к событию. Народ оплатит кризис, который создает власть?

К чему ведет конфронтация с Западом? В эфире политик Владимир Рыжков, американский политолог Мария Снеговая, украинский политолог Владимир Фесенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/narod-rossii-oplatit-voennyy-krizis-kotoryy-sozdaet-vlastj/31650627.html