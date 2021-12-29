Московский городской суд удовлетворил иск московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Оглашена только резулятивная часть приговора, в чем конкретно признан виновным "Мемориал", который был обвинен в нарушении закона об иностранных агентах, еще предстоит узнать. В том, что решение о ликвидации будет принято, после ужесточения приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву и постановления Верховного суда о ликвидации Международного общества "Мемориал" никто не сомневался. Но директор культурных программ "Мемориала" Александра Поливанова еще утром говорила, пусть и с иронией, что у судьи Мосгорсуда Михаила Казакова есть шанс войти в историю.

История не раз по нам прошлась,

но вновь сулит развилку нам, несчастным:

ваш приговор убьет последний шанс –

иль станет сам последним этим шансом.

Эти стихи Дмитрия Быкова были написаны по поводу другого процесса. Тогда судили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В обоих случаях приговор последним шансом для российского общества не стал.

Если где и вспоминают советские времена с ностальгией, то, видимо, в Приамурье. Объем инвестиций в регион падает, население сокращается с каждым годом, экологическая ситуация ухудшается из-за варварских методов добычи полезных ископаемых. А власти подталкивают местных жителей уезжать из Приамурья в другие места.

По мнению ученых, пандемия COVID-19 катастрофически подорвала психическое здоровье миллионов людей, и в уходящем 2021 году ситуация только ухудшилась. Специалисты считают, что число тревожных расстройств и депрессий выросло более чем на четверть. Эти данные были опубликованы в журнале The Lancet. Россия не стала исключением. Во время режима изоляции заметно активизировались телефонные и интернет-мошенники, и только по официальным данным МВД, ущерб от их действий с начала года составил 45 миллиардов рублей. Кроме того, участились случаи агрессивного поведения. В декабре отставной военный Сергей Глазов открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юге Москвы после сделанного ему замечания по поводу маски. О том, как пандемия повлияла на психическое здоровье россиян, о преступности в эпоху коронавируса и о том, как сохранить себя в это непростое время, Любовь Чижова поговорила с психологом Ольгой Маховской.

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