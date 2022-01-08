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Грани времени

«Путин посчитал себя мессией» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Путин посчитал себя мессией» | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Путин посчитал себя мессией» | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 2021 года с предпринимателем Евгением Чичваркиным, с политологами Аббасом Галямовым и Леонидом Гозманом, с бывшим вице-премьером Российского правительства Альфредом Кохом и с финансистом и экс-зампредом Центробанка России Сергеем Алексашенко.

Специальный выпуск программы «Грани времени»

Итоги 2021 года с предпринимателем Евгением Чичваркиным, с политологами Аббасом Галямовым и Леонидом Гозманом, с бывшим вице-премьером Российского правительства Альфредом Кохом и с финансистом и экс-зампредом Центробанка России Сергеем Алексашенко.

• Внутренняя и внешняя политика России

• Задержание и заключение в тюрьму Алексея Навального

• Разгром оппозиции и вынужденная эмиграция политиков и активистов

• Иностранные агенты – элита нации или враги народа

• Скандальные выборы в Государственную Думу

• Продолжение гибридной войны Кремля с коллективным западом

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