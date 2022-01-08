«Путин посчитал себя мессией» | Грани времени с Мумином Шакировым

Итоги 2021 года с предпринимателем Евгением Чичваркиным, с политологами Аббасом Галямовым и Леонидом Гозманом, с бывшим вице-премьером Российского правительства Альфредом Кохом и с финансистом и экс-зампредом Центробанка России Сергеем Алексашенко.