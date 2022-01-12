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live Лицом к событию. 2022: с нами Путин и ковид?

Лицом к событию. 2022: с нами Путин и ковид?
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Лицом к событию. 2022: с нами Путин и ковид?

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Как повлияет ситуация в Казахстане на Россию? Можно ли исключить российское вторжение на востоке Украины и готовится ли Украина к этому сценарию? Что делать с пандемией COVID-19 как политической проблемой?

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