Время Свободы:Кремль добился новой американской военной помощи Украине

США и НАТО вновь отвергли требование России предоставить юридические гарантии отказа от расширения НАТО на восток*** Как скажутся события в Казахстане на действиях Александра Лукашенко по сохранению своего режима в Беларуси?***Дмитрий Песков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, которого глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «русофобской дрянью»***Михаил Саакашвили считает, что его хотят убить за стремление добиться вступления Грузии в НАТО