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Время Свободы:Кремль добился новой американской военной помощи Украине

Время Свободы:Кремль добился новой американской военной помощи Украине
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Время Свободы:Кремль добился новой американской военной помощи Украине

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США и НАТО вновь отвергли требование России предоставить юридические гарантии отказа от расширения НАТО на восток*** Как скажутся события в Казахстане на действиях Александра Лукашенко по сохранению своего режима в Беларуси?***Дмитрий Песков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, которого глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «русофобской дрянью»***Михаил Саакашвили считает, что его хотят убить за стремление добиться вступления Грузии в НАТО

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