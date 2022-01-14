Время Свободы: Ужас случившегося в Казахстане становится понятен

Правозащитники заявляют о массовых задержаниях и пытках мирных участников акций протеста в Казахстане, продолжается поиск пропавших без вести, точное число погибших до сих пор неизвестно*** Как сейчас функционирует правозащитный центр «Мемориал», решение о ликвидации которого было принято 2 недели назад***Петр Порошенко, несмотря на угрозу ареста, вернется в Киев 17 января***Татьяна Голикова объявила о снятии с рассмотрения Госдумой проекта закона о QR-кодах в общественных местах***На месте обещанного петербуржцам Владимиром Путиным парка на Петроградской стороне будет строиться Судебный квартал