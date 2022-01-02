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Разговор Байдена с Зеленским состоится после 22 часов киевского времени

Телефонный разговор президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в воскресенье после 22 часов по киевскому времени, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

31 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января. Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети. Конкретное время не называлось.

30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут. Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.

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