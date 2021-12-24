Киев раскрыл пункты для разблокировки мирного процесса в Донбассе

Украина раскрыла содержание десяти пунктов для разблокировки мирного процесса по Донбассу во всех существующих форматах. Ранее их содержание не раскрывалось. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Среди предложенных Киевом шагов – проведение телефонных переговоров президентов России и Украины. Среди заявлений, по итогам переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского – сообщения о деэскалации обстановки на границе двух стран, об обмене удерживаемых в связи с конфликтом лиц и о переговорах по продолжению транзита российского газа через украинскую территорию после 2024 года.

Кроме того, по замыслу Киева, стороны должны были провести очную встречу президентов и согласовать в рамках работы Трёхсторнней контактной группы законы об особенностях местного самоуправления в самопровозглашённых республиках Донбасса и проведения там региональных выборов.

На днях Владимир Зеленский заявил, что договориться о реализации ряда шагов в рамках Трёхсторонней контактной группы можно до конца года. "Коммерсантъ" пишет, что это сделать этого почти невозможно – представители неподконтрольных Киеву территорий и Москвы в группе завершили работу в текущем году. Кроме того, ранее они назвали предложения Украины имитацией мирного процесса. Следующее встреча группы назначена на конец января.

Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. США и страны Запада высказали свою обеспокоенность и пригрозили России новыми санкциями в случае нападения.

В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Через некоторое время Кремль потребовал гарантий безопасности от США из-за потенциального расширения НАТО на фоне взаимодействия военно-политического союза с Украиной.

Вашингтон и Москва договорились о проведении переговоров, связанных с требованием Кремля. При этом, по данным Bloomberg, уже на фоне подготовки обсуждения Россия переместила в регионы на границе с Украиной дополнительную военную технику. Агентство в своей публикации ссылается на данные аналитиков из британской компании Jane’s.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: