Лицом к событию.Тюремный год России Навального

Чего Алексей Навальный добился в борьбе с режимом Путина, вернувшись в Россию год назад 17 января 2021 года. Обсуждаем с политиком и экономистом Владимиром Миловым. Участвует политолог Константин Калачев. Ведет передачу Михаил Соколов.