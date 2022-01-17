Лицом к событию.Тюремный год России Навального

Чего Алексей Навальный добился в борьбе с режимом Путина, вернувшись в Россию год назад 17 января 2021 года. Обсуждаем с политиком и экономистом Владимиром Миловым. Участвует политолог Константин Калачев. Ведет передачу Михаил Соколов.
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