Время Свободы: Политик и царёк. Год возвращению Навального

Исполнился ровно год со дня возвращения в Россию оппозиционного политика Алексея Навального***Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев, несмотря на угрозу ареста по возбужденному против него делу о госизмене***Украинские власти не сомневаются, что за недавними хакерскими атаками на государственные сайты страны стоят российские специалисты***40 лет со дня смерти писателя Варлама Шаламова