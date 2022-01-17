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Время Свободы: Политик и царёк. Год возвращению Навального

Время Свободы: Политик и царёк. Год возвращению Навального
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Время Свободы: Политик и царёк. Год возвращению Навального

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Исполнился ровно год со дня возвращения в Россию оппозиционного политика Алексея Навального***Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев, несмотря на угрозу ареста по возбужденному против него делу о госизмене***Украинские власти не сомневаются, что за недавними хакерскими атаками на государственные сайты страны стоят российские специалисты***40 лет со дня смерти писателя Варлама Шаламова

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