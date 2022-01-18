Время Свободы: Елбасы Назарбаев, оказывается, пенсионер!

Александр Лукашенко объявил о проведении внеплановых российско-белорусских военных учений вблизи границ Украины и Польши***Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане выступил с телеобращением и объявил, что с 2019 года он является пенсионером***Из-за сильных снегопадов и некомпетентности коммунальных служб Петербурга жизни жителей города подвергаются постоянной опасности*** 79 годовщина прорыва блокады Ленинграда
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