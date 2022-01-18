Дороги к свободе. Причины и последствия волнений в Казахстане

Что происходит в Казахстане и какие последствия эти события могут оказать на все постсоветское пространство? Собеседники Виталия Портникова - украинский политолог Евгений Магда и казахстанский оппозиционный активист Айдос Садыков.
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