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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Причины и последствия волнений в Казахстане

Дороги к свободе. Причины и последствия волнений в Казахстане
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Дороги к свободе. Причины и последствия волнений в Казахстане

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Что происходит в Казахстане и какие последствия эти события могут оказать на все постсоветское пространство? Собеседники Виталия Портникова - украинский политолог Евгений Магда и казахстанский оппозиционный активист Айдос Садыков.

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