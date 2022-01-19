Лицом к событию. Предвоенная дипломатия Путина

Есть ли выход из мирового кризиса, созданного Кремлем? Обсуждают главный редактор сайта «Цензор.Нет.» Юрий Бутусов и руководитель Центра украинских исследований Виктор Мироненко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст. https://www.svoboda.org/a/predvoennaya-diplomatiya-putina/31661261.html
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