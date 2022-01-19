Время Свободы: До пятницы войны не будет. Блинкен и Лавров встретятся в Женеве
Энтони Блинкен и Сергей Лавров обсудят в Женеве кризис вокруг Украины***Эксперты Международной организации гражданской авиации представили доклад о принудительной посадке в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич***13 лет назад в центре Москвы были убиты адвокат-правозащитник Станислав Маркелов и журналистка Новой Газеты Анастасия Бабурова***Владимир Путин не будет в этом году нырять в прорубь в православный праздник Крещения
Другие материалы
-
-
18 января 2022
Время Свободы: Елбасы Назарбаев, оказывается, пенсионер!
-
17 января 2022
Время Свободы: Политик и царёк. Год возвращению Навального
-
-
-
12 января 2022
Время Свободы: "Назарбаев так же обошелся к Кунаевым"