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Время Свободы: До пятницы войны не будет. Блинкен и Лавров встретятся в Женеве

Время Свободы: До пятницы войны не будет. Блинкен и Лавров встретятся в Женеве
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Время Свободы: До пятницы войны не будет. Блинкен и Лавров встретятся в Женеве

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Энтони Блинкен и Сергей Лавров обсудят в Женеве кризис вокруг Украины***Эксперты Международной организации гражданской авиации представили доклад о принудительной посадке в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич***13 лет назад в центре Москвы были убиты адвокат-правозащитник Станислав Маркелов и журналистка Новой Газеты Анастасия Бабурова***Владимир Путин не будет в этом году нырять в прорубь в православный праздник Крещения

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