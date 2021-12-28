Украина на пороге энергетического кризиса. Россия усиливает давление. Как будет развиваться ситуация? Гости Виталия Портникова - Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Дмитрий Марунич, эксперт в области энергетики, сопредседатель «Фонда энергетических стратегий».
Другие материалы
-
28 декабря 2021
Дороги к свободе. Время турбулентности
-
14 декабря 2021
Дороги к свободе. Россия – Украина: дипломатия или война?
-
-
30 ноября 2021
Дороги к свободе. Нападет ли Россия на Украину?
-
16 ноября 2021
Дороги к свободе. Миграционный кризис у границ ЕС и Украины
-
09 ноября 2021
Дороги к свободе. Уголь, газ, Россия и Украина