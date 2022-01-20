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Время Свободы: Попробуй только сунься, Володя. Байден о выборе Путина

Время Свободы: Попробуй только сунься, Володя. Байден о выборе Путина
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Время Свободы: Попробуй только сунься, Володя. Байден о выборе Путина

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Джо Байден дал понять, что в случае нового вторжения в Украину Россия заплатит жизнями многих россиян и катастрофическими экономическими последствиями***Падение фондовых рынков в России является прямым следствием напряженности вокруг Украины, считают экономисты***По данным издания «Агентство», компания, возглавляемая двоюродной племянницей Владимира Путина, получила от государства более 11 миллиардов рублей финансовой помощи***Глава Белорусской Православной церкви митрополит Вениамин заболел вскоре после того, как постоял на одной сцене с больным Александром Лукашенко***Один из иерархов Грузинской Православной церкви предложил, чтобы Михаил Саакашвили отбывал свой срок в монастыре, а не в тюрьме

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