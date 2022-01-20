Цитаты Свободы. Пенсионер Назарбаев и космонавт Навальный

Видеообращение "пенсионера" Нурсултана Назарбаева. Годовщина возвращения в Россию Алексея Навального.
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