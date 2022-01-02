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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым. 40 лет на радио: беседа с Игорем Померанцевым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. 40 лет на радио: беседа с Игорем Померанцевым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. 40 лет на радио: беседа с Игорем Померанцевым

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Поэт, прозаик, переводчик Игорь Померанцев проработал у микрофона больше сорока лет. Его передачи - это высокое искусство. Сегодня мастер рассказывает о своей юности в Черновцах и Киеве, о постепенном обретении своего взгляда на жизнь.

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