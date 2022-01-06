Россия и другие страны-участницы ОДКБ перебрасывают своих военнослужащих в Казахстан для подавления вспыхнувших там беспорядков (В Кыргызстане, правда, парламент не смог собраться, чтобы одобрить отправку войск). Почему казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев решил обратиться за помощью именно в ОДКБ? Утратил ли свое влияние полностью Нурсултан Назарбаев, или Токаев продолжает действовать под его руководством? Где сам Назарбаев? Предусматривает ли устав ОДКБ оказание помощи в такой ситуации? В сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" мы ищем ответы на все эти вопросы.

Как раз сегодня, в разгар событий в Казахстане, исполнился год со дня штурма здания Капитолия в Вашингтоне в тот момент, когда Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, победителем которых был объявлен Джо Байден. Потерпевший поражение Дональд Трамп в тот момент еще оставался президентом, а Байден еще не был приведен к присяге.

У православных христиан сегодня сочельник – день накануне Рождества. Заканчивается рождественский пост (интересно, как много верующих соблюдает его в разгар новогодних праздников), вечером в канун Рождества нельзя работать, нельзя жадничать, выяснять отношения и отказывать в гостеприимстве. Есть у Рождества, конечно, и другие традиции, традиции многовековые, но все равно каждое новое Рождество отличается от предыдущих. Об этом говорит священник Яков Кротов.

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