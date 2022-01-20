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Время Свободы: "Чечня - это концлагерь. Скоро такой будет вся Россия"

Время Свободы: "Чечня - это концлагерь. Скоро такой будет вся Россия"
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Время Свободы: "Чечня - это концлагерь. Скоро такой будет вся Россия"

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В Нижнем Новгороде похищена и насильно вывезена в Чечню мать Чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева***Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели переговоры в Женеве***Ключевой свидетель на суде по делу бывшего депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника отказался от показаний, данных в ходе следствия***Конституционный референдум в Беларуси назначен на 27 февраля***Умер поэт, переводчик, эссеист, автор воспоминаний об Анне Ахматовой Анатолий Найман .

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