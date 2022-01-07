Merde на ваши головы. Президент Франции ругает антиваксеров

Сегодняшний выпуск "Времени Свободы" вновь посвящен событиям в Казахстане. Президент страны Токаев заявляет, что с "бандитами и террористами" вести переговоры не будет, и приказывает открывать по демонстрантам огонь на поражение. Токаев также отдельно благодарит Владимира Путина за "теплоту", с которой тот откликнулся на просьбу прислать в Казахстан российских солдат. Киргизия тоже прислала своих военнослужащих, но только после бурных дебатов в парламенте и акций протеста в Бишкеке. Рискует ли Казахстан потерять суверенитет, обратившись за помощью в ОДКБ? На этот вопрос мы тоже ищем ответ.

А во Франции новый скандал, связанный с пандемией коронавируса. Президент Макрон жестко, даже грубо, высказался в адрес противников вакцинации, употребив глагол, который является производной от слова "дерьмо". Это возмутило даже некоторых сторонников жестких мер в отношении так называемых "антиваксеров". Закон, согласно которому "санитарный паспорт" будут получать теперь только полностью вакцинированные французы, нижняя палата французского парламента все-таки принята. Но впереди президентские выборы. И Макрон намерен на них баллотироваться на второй срок.

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