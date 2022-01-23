Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Поверх барьеров с Иваном Толстым
Подписаться
Поверх барьеров с Иваном Толстым

Подписаться

Подписаться

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Блокадная мадонна. Разговор об Ольге Берггольц

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Блокадная мадонна. Разговор об Ольге Берггольц
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Блокадная мадонна. Разговор об Ольге Берггольц

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

В первой части - к очередной годовщине снятия ленинградской блокады - разговор об Ольге Берггольц с писательницей Натальей Громовой. Во второй части - новый выпуск "Алфавита инакомыслия" с Андреем Гавриловым. Наш герой - Виктор Некрасов.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG