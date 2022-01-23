Поверх барьеров с Иваном Толстым. Блокадная мадонна. Разговор об Ольге Берггольц
В первой части - к очередной годовщине снятия ленинградской блокады - разговор об Ольге Берггольц с писательницей Натальей Громовой. Во второй части - новый выпуск "Алфавита инакомыслия" с Андреем Гавриловым. Наш герой - Виктор Некрасов.
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