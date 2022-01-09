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Израиль открыл границы для привитых - в том числе "Спутником"

Аэропорт Бен-Гурион

Израиль в воскресенье открыл границы для граждан иностранных государств, которые не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 14 дней до даты въезда сделали прививку от коронавирусной инфекции. Признаются вакцины, официально одобренные ВОЗ, а также российский "Спутник V".

Вакцинация - не единственное условие въезда в Израиль. В опубликованных МИД страны правилах указано, что при регистрации на рейс необходимо также предъявить отрицательный результат свежего ПЦР-теста, а после прибытия в Израиль сдать ещё один тест и до получения его результатов или на 24 часа отправиться на карантин.

Израиль официально отменил так называемый красный список стран, в которых входили, помимо прочего, Британия и США, и разрешил вакцинированным въезд оттуда. В этих странах широко распространяется новый штамм "омикрон", однако он распространяется и в Израиле, и в запрете на въезд, в очередной раз введённом в конце ноября, по оценке властей, отпала необходимость.

За первую неделю января в мире подтверждено более 14 млн случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за все 2 года пандемии. Однако пропорционального роста числа смертей не произошло, напротив, число летальных исходов вторую неделю подряд не превысило 40 тысяч. Это связывают с эффектами вакцинации, как правило защищающей от тяжелого течения болезни, и с особенностями штамма "омикрон", который при более высокой заразности менее летален. При этом Россия, несмотря на снижение числа смертей за сутки, всё ещё на одном из первых мест в мире по этому показателю - в последние дни фиксируется по 700-800 смертей от COVID-19.

Во многих странах Европы фиксируется максимальное число заражений в сутки за всё время пандемии. Власти принимают меры, чтобы стимулировать вакцинацию - вплоть до введения в ряде стран обязательной вакцинации. Однако локдаунов, характерных для прошлой зимы, большинство стран стремится избегать.

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