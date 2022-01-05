Число случаев COVID-19 в мире за день впервые превысило два миллиона

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки впервые за время пандемии превысило два миллиона. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Умерли за день семь тысяч пациентов.

Во вторник, 4 января, в США впервые за всю пандемию выявили более одного миллиона заражений COVID-19 – почти вдвое больше предыдущего суточного максимума, установленного несколько дней назад.

Рост заболеваемости коронавирусом в мире связывают с новым штаммом "омикрон", который впервые выявили в Южной Африке. Медики считают, что новый вариант вируса более заразен и может передаваться в том числе вакцинированным, но течение болезни при этом более лёгкое, и пациентов не приходится госпитализировать.

В России ухудшения ситуации из-за распространения "омикрона" ожидают после новогодних каникул. По данным Роспотребнадзора, в стране все ещё доминирует вариант "дельта".

В мире на первом месте по числу выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии находятся США. Там зарегистрировано почти 56 миллионов инфицированных. На втором месте – Индия, где зафиксировано более 35 миллионов заболевших. На третьем месте – Бразилия. В стране заболели более 22 миллионов человек.