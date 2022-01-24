Лицом к событию. Военная тревога и российская оппозиция

Есть ли альтернатива путинскому курсу? Обсуждают депутат ЗС Санкт-Петербурга, зам председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский и Константин Янкаускас, московский депутат, поддерживавший Алексея Навального. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/voennaya-trevoga-i-rossiyskaya-oppozitsiya/31668356.html
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