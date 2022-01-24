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Время Свободы:"Арсенал статей УК впечатляет". Год акции в поддержку Навального

Время Свободы:"Арсенал статей УК впечатляет". Год акции в поддержку Навального
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Время Свободы:"Арсенал статей УК впечатляет". Год акции в поддержку Навального

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев отрицает, что Кремль хочет привести его к власти в Киеве***Командующий ВМФ Германии подал в отставку после заявлений о политике Владимира Путина в отношении Украины и судьбе аннексированного Россией Крыма*** Рамзан Кадыров пригрозил уничтожить семью судьи в отставке Сайди Янгулбаева и назвал «пособниками террористов» главу «Комитета против пыток» Сергея Каляпина и журналистку Новой газеты Елену Милашину***США и Испания ищут пути урегулирования проблемы аннексированной Марокко Западной Сахары***Год назад состоялась первая массовая акция протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу

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