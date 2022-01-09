Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Поверх барьеров с Иваном Толстым
Подписаться
Поверх барьеров с Иваном Толстым

Подписаться

Подписаться

Игорь Померанцев: 40 лет на радио

Игорь Померанцев: 40 лет на радио
Embed
Игорь Померанцев: 40 лет на радио

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

За 40 с лишним лет работы на радио (Би-Би-Си и "Свобода") Игорь Померанцев постепенно утвердил собственные стандарты вещания - прежде всего, не пересказ культуры, а показ творчества. Не рассуждения о форме, а звуковое делание ее. Сегодня - вторая (заключительная) беседа с Игорем Яковлевичем. Годы на Западе.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG