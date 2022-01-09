Игорь Померанцев: 40 лет на радио

За 40 с лишним лет работы на радио (Би-Би-Си и "Свобода") Игорь Померанцев постепенно утвердил собственные стандарты вещания - прежде всего, не пересказ культуры, а показ творчества. Не рассуждения о форме, а звуковое делание ее. Сегодня - вторая (заключительная) беседа с Игорем Яковлевичем. Годы на Западе.