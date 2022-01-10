Красноярца осудили на три года условно за пиротехнику на митинге

Суд в Красноярске приговорил к трём годам условно местного жителя, который, по версии следствия, использовал пиротехнику на акции 21 апреля 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Суд признал жителя Красноярска виновным в хулиганстве. Кроме условного срока ему назначили два с половиной года испытательного срока. Сообщается, что обвиняемый признал вину частично.
По версии следствия, местный житель "выражая явное неуважение к обществу", поджег и бросил пиротехнические изделия на пешеходную дорожку, на которой в тот момент находились прохожие. Какая именно пиротехника использовалась обвиняемым, прокуратура не уточняет.
Издание "Проспект Мира" сообщает, что 32-летний красноярец бросил во время митинга дымовую шашку. При задержании у него был обнаружен пакет, в котором находилась другая пиротехника.
- Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января 2021 года. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.
- 21 апреля акции протеста повторились с требованием предоставить Навальному консультацию лечащего врача. Политик отбывает наказание в колонии во Владимирской области после того, как 2 февраля 2021 года суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
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