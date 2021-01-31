В России проходят акции протеста в защиту Алексея Навального

В десятках городов России в воскресенье проходят уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.

Не согласованные с властями акции проходят в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятстсвуют сотрудники правоохранительных органов. К 10.00 мск по всей России, по данным ОВД-Инфо, более 200 задержанных, из них почти 100 во Владивостоке, десятки в Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Новокузнецке.

Акции прошли или проходят в городах Дальнего Востока и Сибири. Как правило, на них меньше людей, чем неделю назад, 23 января. В Новосибирске на шествие вышли, по оценке Сибирь.Реалии, более 4000 человек, в Иркутске, Красноярске, Омске и Владивостоке более 500, ещё в ряде городов - десятки или сотни.

В Новосибирске участники акции протеста прошли по городу шествием. Во Владивостоке они вышли на лёд, где водили хороводы. Через какое-то время начались задержания. Сибирь.Реалии ведёт лайвблог о протестах.

Акции запланированы также в Москве и Петербурге. В Москве закрыты семь станций метро в центре, а также перекрыт въезд в ряд кварталов в центральной части города, там будут закрыты магазины и кафе. Три человека по данным МБХ медиа уже задержаны.

В Петербурге очевидцы сообщают о беспрецедентном числе сотрудников правоохранительных органов в центре.

Ряд соратников Навального на этой неделе были отправлены под домашний арест по так называемому санитарному делу после митинга 23 января. Среди них Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Сам Навальный отправлен в СИЗО после возвращения из Германии 17 января. 2 февраля должен пройти суд о замене ему условного срока на реальный по старому уголовному делу. Накануне стало известно, что он проходит как подозреваемый по ещё одному делу.