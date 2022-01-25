Дороги к свободе. Высокое напряжение: что дальше?

После очередного раунда переговоров между Энтони Блинкеным и Сергеем Лавровым вновь пытаемся ответить на вопрос: что дальше, будет ли военная развязка? Гости Виталия Портникова - Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий и Марат Гельман, российский публицист и галерист.
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