"Переждать снаружи". Виктор Шендерович не вернется в Россию

Формально, затянувшиеся на восемь часов американо-российские переговоры в Женеве закончились безрезультатно. Однако из заявлений их участников, сделанных после завершения дискуссий, американские комментаторы делают вывод о том, что Соединенными Штатами было отвергнуто главное из списка требований России – гарантии невступления Украины в НАТО. "Мы не позволим никому прихлопнуть политику открытых дверей НАТО", – заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию, предупредив, что США не останутся в стороне, если Россия попытается изменить границы в Европе силой. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, назвав гарантии нерасширения НАТО на Восток "абсолютным императивом", подчеркнул, что у России нет планов "напасть на Украину".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которой в страну были направлены военные пяти государств ОДКБ в связи с массовыми протестами, переросшими в ряде городов в беспорядки. Вывод сил начнётся 13 января и займёт не более 10 дней, заявил Токаев, выступая во вторник в парламенте. Было ли согласовано с Москвой решение о столь скором выводе войск ОДКБ? Кто стал главным бенефициаром решения Токаева обратиться за помощью к ОДКБ? И как казахстанское общество отнеслось к этому решению? Сегодня во "Времени Свободы" на эти вопросы отвечает политолог Досым Сатпаев.

Писатель, сатирик, драматург Виктор Шендерович объявил о своём решении дождаться лучших времён в России, находясь "снаружи". 30 декабря 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ – "иностранных агентов". А 24 декабря суд в Санкт-Петербурге обязал Шендеровича выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за его высказывания в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Суд признал сведения о предпринимателе, близком к президенту России Владимиру Путину, которые Шендерович привел в программе "Особое мнение", недостоверными и обязал ответчиков опровергнуть их. Шендерович назвал Пригожина "уголовником" и "убийцей". После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича дела о клевете. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы. Сегодня в выпуске Виктор Шендерович сам рассказывает о своем решении не возвращаться в Россию.

Министерство юстиции России исключило кубанскую некоммерческую организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности" из реестра "иностранных агентов". Природоохранная НКО была занесена в реестр 25 октября 2019 года. На сайте Минюста было указано, что источником финансирования организации является Greenpeace, что и стало основанием для включения в реестр. "Гражданскую инициативу против экологической преступности" штрафовали за немаркировку в декабре 2019 года и в феврале 2021 года – оба раза на 300 тысяч рублей. Как удалось добиться исключения НКО из списка иноагентов? Об этом расскажет ее руководитель Дмитрий Шевченко.

В Мадриде начался судебный процесс над крупнейшей бандой торговцев наркотиками. Он проходит на фоне увеличения международного наркотрафика, который часто использует Испанию в качестве перевалочного пункта для доставки наркотиков в другие европейские страны и на постсоветсткое пространство. Эту историю рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.

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