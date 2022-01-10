"Ответные меры на что?" Женевские переговоры не об ультиматуме Кремля

США и Россия в Женеве обсуждают вопросы стратегической безопасности. Правда, они касаются не ядерного разоружения и новой системы договоров, как планировали США изначально, а проблем европейской и региональной безопасности. А имеено – ситуацию на границе России с Украиной. В пятницу Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать численность своих военных и техники у границы с Украиной, и такие действия можно расценивать как риск новой войны в Европе.

Кремль поставил Западу ультиматум, в основе которого – отказ от принятия Украины в НАТО. Политолог Юрий Федоров полагает, что есть несколько ньюансов в том, что подразумевает Кремль: "Когда речь идет об "ответных мерах", которые Россия собирается предпринимать, не совсем ясно, в ответ на что конкретно. Один вариант – они будут предприняты в том случае, если западные партнеры, то есть США и государства-члены НАТО откажутся дать письменные гарантии того, что Украина не будет принята в НАТО. Второй вариант заключается в том, что ответные меры будут предприниматься, если начнется процесс приема Украины в НАТО".

"Когда вы объясняете переговоры между США и Россией в Женеве, не забывайте о контексте, – написал бывший посол США в Москве Майкл Макфол. – Путин пригрозил войной, требуя уступок. Это ситуация захвата заложника, а не переговоры между раными честными сторонами".

После дня, проведенного с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым, первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призналась, что ей не понятно, куда идет процесс.

На фоне этих переговоров в Женеве в Брюсселе прошло заседание Комиссии Украина-НАТО. "Это заседание - часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии. Никаких решений об Украине без Украины", – написал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Как в Киеве комментируют переговоры России со странами Запада и как оценивают вероятность вторжения российских войск в Украину? И к чему готовятся?

"Заявление Путина, начиная от требований к Западу о предоставлении РФ юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и заканчивая обвинением Украины, угрожающей России, – апогей политического цинизма", – говорит лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.

В Казахстане же жизнь медленно возвращается к нормальности. В понедельник даже в Алматы включали интернет. Это позволило людям купить какие-то необходимые продукты, которые есть в мелкой розничной сети. Большие супермаркеты остаются в городе закрытыми. Из-за отключения интернета многие не могли этого раньше сделать, потому что банковские карточки не работали, а наличные средства есть далеко не у всех. Власти сообщают, что задержанных на акциях в Казахстане около 8 тысяч человек.

Между тем на саммите ОДКБ, который прошел утром 10 января, пытались всячески оставить в стороне вопрос о том, что задержаны в том числе и мирные люди, вышедшие с протестом против повышения цены на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил события как две отдельные фазы - фаза социально-экономических протестов, все требования которых "правительство Казахстана выполнило", и фаза государственного переворота. Обсуждаем с политологом Аркадием Дубновым, почему президент Токаев предпочел не говорить о еще одной фазе конфликта, через который Казахстан прошел в последние дни.

Утром 10 января ликующая толпа фанатов Новака Джоковича радостно скандировала в Мельбурне "Новак". И это не потому, что Джокович одержал новую победу в теннисе. Отнюдь нет. Он одержал победу над ограничениями, введенными для обуздания пандемии. Яркий рассказ об этом не только в подкасте "Время Свободы", но и в видео новостях:

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