Лицом к событию. Зачем олигархии Путина конфликт с Западом?

Большая война под лозунгом: "За Родину! За Абрамовича?" В эфире Андрей Пионтковский, Леонид Пастернак, Андрей Кортунов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/zachem-oligarhii-putina-konflikt-s-zapadom/31672249.html
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