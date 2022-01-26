Лицом к событию. Зачем олигархии Путина конфликт с Западом?

Большая война под лозунгом: "За Родину! За Абрамовича?" В эфире Андрей Пионтковский, Леонид Пастернак, Андрей Кортунов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/zachem-oligarhii-putina-konflikt-s-zapadom/31672249.html