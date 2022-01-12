"Назарбаев так же обошелся с Кунаевым". Президент Токаев "подвинул" елбасы

Пик напряженности в ходе последних событий в Казахстане пришелся на 6–7 января, когда силовикам был отдан приказ стрелять на поражение. Судя по свидетельствам очевидцев, под огонь попали и мирные демонстранты, и те, кто громил магазины и госучреждения, и случайные прохожие. Хотя, по официальным данным, силовики противостояли "десяткам тысяч террористов, в том числе и прибывшим из-за рубежа". Куда исчезли эти террористы, из каких стран они прибыли, из этих заявлений непонятно. Зато многие казахи не знают сейчас о судьбе своих близких и разыскивают их в СИЗО и в моргах. Сегодня в выпуске – события 6 января в центре Алматы описывает журналистка казахстанского издания журнала "Форбс" Ардак Букеева.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился о создании фонда "Народу Казахстана", в который будут обязаны вносить средства разбогатевшие при елбасы казахи. Означает ли происходящее сейчас в Казахстане полную победу Токаева? Какую роль сейчас играет Нурсултан Назарбаев, до недавнего времени безоговорочно считавшийся отцом нации? Уникальна ли нынешняя ситуация для Казахстана? На эти вопросы отвечает обозреватель РСЕ/РС Мерхат Жарипжан.

За новогодние праздники, по подсчётам признанного иностранным агентом правозащитного проекта "ОВД-Инфо", в Москве на акциях солидарности с народом Казахстана были задержаны более 25 человек. Один из активистов, Александр Зимбовский, арестован на 15 суток. Отбывать арест его увезли в спецприёмник Сахарово, где держали сторонников Навального.

В ночь с 31 на 1 января Алексей Навальный впервые в своей жизни отмечал Новый год в колонии. В соцсетях он с юмором описал, как это было. Рассказал, как один из заключенных прочитал пришедшему в барак Деду Морозу свое стихотворение, в котором были такие строки: "Дед Мороз, отпусти нас по УДО, если не всех, то хотя бы через одного".

Даже при благоприятном стечении обстоятельств, по оценкам адвокатов, Навальный выйдет на свободу не раньше августа будущего года. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала сегодня в эфире канала Navalny Live, какой вопрос журналистов вызывал у Навального особое раздражение.

Любава Малышева выпустила книгу "Фемицид". В отличие от официальных властей, Малышева ведет статистику убийств женщин только за то, что они – женщины. Она берет данные из прессы, и можно предположить, что реальное число таких преступлений гораздо больше числа убийств, о которых рассказали СМИ. О проекте "Фемицид" с Любавой Малышевой побеседовала Татьяна Вольтская.

Не дожив несколько дней до своего 94-летия, умер писатель, переводчик, эссеист, врач Борис Хазанов. Памяти Бориса Хазанова мы посвящаем фрагмент его выступления на волнах Радио Свобода в конце 2011 года. Он говорил тогда о том, каким видит будущее России.

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