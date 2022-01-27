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Лицом к событию. "Пусть строчат дипломаты. Лишь бы не пулеметы"

Лицом к событию. "Пусть строчат дипломаты. Лишь бы не пулеметы"
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Лицом к событию. "Пусть строчат дипломаты. Лишь бы не пулеметы"

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Как отреагировала официальная российская сторона на письменные ответы США и НАТО? Как сами авторы ответов трактуют то, что они не разрешают обнародовать? Почему Владимир Путин давно затих на тему конфликта, из-за которого мир трясет вот уж какую неделю? Особая дискуссия между политическим аналитиком Семеном Новопрудским, военным обозревателем "Российской газеты" Тимофеем Борисовым (оба Москва) и Денисом Тимошенко, журналистом радио "Донбасс Реалии" (Киев).

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