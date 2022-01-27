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Время Свободы: США и НАТО дали жесткий ответ. Решится ли Путин на войну?

Время Свободы: США и НАТО дали жесткий ответ. Решится ли Путин на войну?
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Время Свободы: США и НАТО дали жесткий ответ. Решится ли Путин на войну?

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США и НАТО передали России письменный ответ на требование Москвы предоставить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток***Россия продолжает перебрасывать к украинским границам части ВДВ, которые могут быть главной ударной силой при возможном вторжении в Украину***Виталий Кличко – о подготовке в Киеве к возможному вторжению России***ЕСПЧ рассматривает жалобу Нидерландов на Россию в связи с гибелью рейса MH17***27 января - годовщина полного снятия блокады Ленинграда 1941-1944 годов

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