Время Свободы: США и НАТО дали жесткий ответ. Решится ли Путин на войну?

США и НАТО передали России письменный ответ на требование Москвы предоставить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток***Россия продолжает перебрасывать к украинским границам части ВДВ, которые могут быть главной ударной силой при возможном вторжении в Украину***Виталий Кличко – о подготовке в Киеве к возможному вторжению России***ЕСПЧ рассматривает жалобу Нидерландов на Россию в связи с гибелью рейса MH17***27 января - годовщина полного снятия блокады Ленинграда 1941-1944 годов