Кремль добился выделения Украине новой помощи союза НАТО

В Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание в рамках совета "Россия – НАТО", на котором обсуждалось требование России предоставить гарантии нерасширения на восток Североатлантического Союза. Аналогичные консультации между представителями России и США состоялись на этой неделе в Женеве. Возглавлявший российскую делегацию заместитель министра иностранных дел Александр Грушко вновь выразил позицию Кремля в довольно ультимативном тоне. Договоренностей, как и ожидалось, на встрече в Брюсселе достичь не удалось, хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что состоялся честный и прямой обмен мнениями. Со всей прямотой по поводу российского ультиматума о нерасширении НАТО на восток высказалась на брифинге в американском госдепартаменте заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Также твердо позицию НАТО обозначила и участвовавшая в переговорах в Брюсселе другой заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она прямо указала, что некоторые требования Кремля неприемлемы по определению.

Сегодня начался вывод войск так называемой миротворческой миссии ОДКБ, направленной в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева. В состав этой миссии входили и военнослужащие Беларуси, где проблема транзита власти тоже стоит очень остро. Мнение о влиянии событий в Казахстане на внутриполитическую обстановку в Беларуси высказывает белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.

Большое внимание СМИ привлекло заявление главы Россотрудничества Евгений Примакова о том, что Россотрудничество не будет взаимодействовать с Министерством информации Казахстана и его новым руководителем Аскаром Умаровым. Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, сказал, в частности, Примаков, имея в виду ранее сделанные Умаровым заявления касающиеся "непонятного" для него Дня Победы, всегда широко отмечаемого в России, "навязанного" Казахстану присутствия русской диаспоры, неумения русскими вести бизнес. Примакова поддержал и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Очень примечательно, как отреагировал на назначение Аскара Умарова министром пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он довольно снисходительно отнесся к "пробелам" в знании истории "молодым" (46-летним) министром. О том, кому в Кремле готовы, а кому не готовы "простить" прошлые заявления предлагаем вам судить самим.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на процессе по его делу о незаконном пересечении государственной границы, что "фактический руководитель страны", миллиардер Бидзина Иванишвили и власти Грузии в целом, "решили его убить". Саакашвили уверен, что ему мстят, за то, что в 2008 году он добился включения в декларацию саммита НАТО в Бухаресте пункта о возможности вступления Грузии в Североатлантический Союз.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!