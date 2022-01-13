2022: с нами Путин и ковид?

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Что означают для Кремля переговоры с американской стороной по вооружению, границам НАТО и Украине? Войдет ли Россия в новый виток международной изоляции после непродуктивных российско-американских переговоров в Женеве? Что будет означать эта изоляция для жителей страны? Как это скажется на внутренней активности граждан и возможна ли новая волна репрессий?

Как повлияет ситуация в Казахстане на Россию? Можно ли исключить российское вторжение на востоке Украины и готовится ли Украина к этому сценарию?

Что делать с пандемией COVID-19 как политической проблемой?

Обсуждают медиаменеджер и политический аналитик Василий Гатов (США), арт-менеджер и политический аналитик Марат Гельман, политик и бизнесмен, политэмигрант Илья Пономарев (Киев). Экспертное мнение эпидемиолога Василия Власова. Опрос на улицах Москвы.

Ведет программу Елена Фанайлова