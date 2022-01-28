Лицом к событию. Путин держит паузу, кризис продолжается

Военно-дипломатическая конфронтация России и США, угроза войны скрывает продолжающийся в России передел власти и распил собственности? В эфире Лев Шлосберг и Аркадий Янковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/putin-derzhit-pauzu-krizis-prodolzhaetsya/31675576.html