Лицом к событию. Путин держит паузу, кризис продолжается

Военно-дипломатическая конфронтация России и США, угроза войны скрывает продолжающийся в России передел власти и распил собственности? В эфире Лев Шлосберг и Аркадий Янковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/putin-derzhit-pauzu-krizis-prodolzhaetsya/31675576.html
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