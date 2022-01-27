Время Свободы:"Россия признает вину только при новом режиме". Слушания в ЕСПЧ по MH17

США и Россия продолжают обмениваться заявлениями по поводу ответа Соединенных Штатов и НАТО на российские требования о гарантиях безопасности***Предприниматель Дмитрий Потапенко – о том, в какую сумму обходятся России военные приготовления, и действительно ли власти Германии могут отказаться от использования газопровода «Северный поток-2»***Председатель СПЧ Валерий Фадеев считает, что похищение чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода супруги бывшего судьи Сайди Янгулбаева было совершено в рамках закона***Для чего Нидерланды подали жалобу на Россию в ЕСПЧ в связи с гибелью в Донбассе в 2014 году самолета «Малазийских авиалиний»? .